Аде Роговцевой 81 год! Чем покорила публику актриса

16 июля украинская актриса театра и кино Ада Роговцева отпраздновала свой юбилей.

Ада Роговцева в любом возрасте востребована и желанна зрителем. Актриса имеет талант перевоплощений, притягательную внешность и отличное чувство юмора.

Об Аде Николаевне справедливо говорят: “Ее лицо в титрах – уже половина успеха”. А на ее счету более 130 ролей.

Выбирая профессию, Ада планировала поступать на журфак, но от такого решения ее отговорили подруги, заставив ее пойти на экзамены в театральный институт.

К тому же, девушка постоянно выступала на вечерах в школе, пела и играла в пьесах. В 1954 году Роговцева оказалась на первом курсе Киевского театрального института.

И так, сегодня, для кого-то она Анна из Вечного зова, для кого-то — Гелена из Варшавской мелодии. Сейчас ее можно увидеть на сценах театра Сузирья и театра на Левом берегу, в фотопроекте Щирі, в котором она снялась вместе со своей дочерью, режиссером Катериной Степанковой, сериале Спросите у осени, фильме Сказка старого мельника.

Также Ада преподает актерское мастерство в Киевском университете им. Карпенко-Карого.

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Ада Николаевна говорит, что так и не открыла секрет молодости и искренне признается, что возраст — это катастрофа.

— Уже в 35 лет, когда играла в спектакле Как важно быть серьезным Сесили Кардью, которой 18, я чувствовала эту катастрофу возраста, — с горечью сказала артистка. — Хотя в общем-то выглядела очень неплохо и вполне тянула на 18. Прекрасно выглядеть — это непростая работа, а жить соответственно возрасту — тяжелый труд.

Известно, что Ада Роговцева часто посещает бойцов на передовой.

– Почему я езжу на передовую? Потому что они зовут, знают меня не первый год. Уже не говорят “была артистка”, а говорят “была Ада Николаевна”. Так сложилось, что я стала олицетворением женщины, которая может приехать, обнять и сказать очень простые слова, – рассказала Роговцева во время встречи с журналистами на Одесском международном кинофестивале 2018.

– Однажды на такой встрече близко к передовой мальчики сказали мне: “Надо, чтобы вы были министром обороны”. Почему он так говорит? Потому что нужно понимать, как живет каждый человек, каждый солдат.

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