Данилко рассказал, когда Сердючка прекратит гастроли

Андрей Данилко прокомментировал решение отказаться от образа Верки Сердючки и уйти со сцены. Прощальный гастрольный тур стартует в Германии в 2019 году.

Об этом Андрей Данилко заявил в интервью Российской службе ВВС.

– Я не понимаю, в чем причина такой реакции на эту информацию. На самом деле, у нас планируется большой тур. Но этим мы больше говорим “спасибо” людям, которые эти 25 лет были с нами. И в конце мы прощаемся, – говорит он.

Тур рассчитан на два года, в 2019 году он стартует в Германии. Сердючка как персонаж уходит из большой гастрольной жизни, однако будет принимать участие в заказных мероприятиях, как это происходит и сейчас.

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Кроме того, Андрей Данилко прокомментировал влияние российско-украинского конфликта на образ Верки Сердючки.

– Никак. Наоборот – только сближение. Мне кажется, Сердючка – такой единственный мостик. Мы же выступаем все равно, приезжаем на какие-то закрытые мероприятия (В России. – Ред.). Понятно, что это ужасный конфликт, это политика. Но есть еще люди, и люди все равно отмечают юбилеи, женятся, выходят замуж, у кого-то жена украинка, муж русский, или наоборот. Поэтому, невзирая ни на какие мнения, правильно это или неправильно, мы всегда выступаем у людей, которые нас зовут, – рассказывает Данилко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верка Сердючка уходит со сцены. Прощальный концерт звезды якобы должен был состояться 13 июля в Одессе. В пресс-службе артиста информацию опровергли.

Фото: v_serduchka/Instagram