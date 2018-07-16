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Его знает весь мир! Лобода рассказала об отце второго ребенка

Отцом второго ребенка Светланы Лободы является артист, которого знает весь мир, призналась певица.

Світлана Лобода

Об отце своей второй дочери Светлана Лобода рассказала в интервью журналу HELLO!, передают Дни.ру.

– Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир.

И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни, – заявила певица.

Лобода сравнила малышку с персонажем из скандинавских сказок и призналась, что Тильда больше похожа на отца.

– В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах, – отметила певица.

Напомним, 24 мая Светлана Лобода второй раз стала мамой.

СМИ неоднократно писали о том, что отцом ее ребенка является солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Фото: lobodaofficial

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