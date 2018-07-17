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Битва стилей! Кто самая красивая политик Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Украинская политика это еще и очень элегантное явление. Среди чиновников особенно выделяются представительницы прекрасного пола. Женщины в политике – это не только ум и дипломатия, но и красота.

Украинские модницы-политики  выбирают для заседаний, как бренды со средней стоимостью, так и самые дорогостоящие.

Факты ICTV предлагают вам оценить и назвать самую стильную женщину в украинской политике.

Читайте: Топ-10 самых сексуальных моделей plus-size

Ранее Факты ICTV предлагают вам проголосовать за самого красивого копа Украины.

Фото: Lena SotnykOksana SyroyidAnna KamuzЮлія Тимошенкоkosheleva__alena, zlata.ognevichIryna Gerashchenkotetiana_donets,  Anton Drobovych.

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