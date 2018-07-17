PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Джордж Клуни и Кайли Дженнер. Forbes назвал 100 самых богатых звезд/

Джордж Клуни и Кайли Дженнер. Forbes назвал 100 самых богатых звезд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.

Джордж Клуні

Лидирует в списке Forbes американский боксер Флойд Мейвезер, который за год заработал $285 млн.

Второе место в рейтинге занял актер Джордж Клуни с годовым доходом в $239 млн. Помимо денег, получаемых за профессиональную деятельность, источником дохода Клуни является бизнес.

На 3-м месте списка Forbes – модель Кайли Дженнер с доходом $166,5 млн. Она может стать самым молодым миллиардером в истории.

Читайте: Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории

Пятерку самых богатых знаменитостей замыкает юрист и телеведущая Джудит Шейндлин ($147 млн) и актер Дуэйн Джонсон ($124 млн).

В десятку рейтинга попали футболисты Лионель Месси ($111 млн) и Криштиану Роналду ($108 млн), а также группы U2 ($118 млн) и Coldplay ($115,5 млн), певец Эд Ширан ($110 млн).

image image image image image image image image image
Джордж Клуни и Кайли Дженнер. Forbes назвал 100 самых богатых звезд / 9 фотографий

К слову, ранее Кайли Дженнер попала на обложку журнала Forbes как самая молодая миллиардерша, самостоятельно построившая карьеру.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Топ-5 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть в пятницу 13
Соцопрос: Во втором туре президентских выборов могут оказаться сюрпризы
$900 млн за три года! Forbes назвал самую молодую миллиардершу
Киев и Одесская возглавили рейтинг лучших регионов Украины для жизни и бизнеса
Україна в рейтингах
Украина в рейтингах – где мы среди лучших и над чем нужно работать
Україна
Рейтинг самых мощных наций мира – Украина в топ-50
100 украинских брендов, которыми мы можем гордиться
Гроші
Гривна стала лучшей постсоветской валютой – Bloomberg
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка