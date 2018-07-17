Джордж Клуни и Кайли Дженнер. Forbes назвал 100 самых богатых звезд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.
Лидирует в списке Forbes американский боксер Флойд Мейвезер, который за год заработал $285 млн.
Второе место в рейтинге занял актер Джордж Клуни с годовым доходом в $239 млн. Помимо денег, получаемых за профессиональную деятельность, источником дохода Клуни является бизнес.
На 3-м месте списка Forbes – модель Кайли Дженнер с доходом $166,5 млн. Она может стать самым молодым миллиардером в истории.
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Пятерку самых богатых знаменитостей замыкает юрист и телеведущая Джудит Шейндлин ($147 млн) и актер Дуэйн Джонсон ($124 млн).
В десятку рейтинга попали футболисты Лионель Месси ($111 млн) и Криштиану Роналду ($108 млн), а также группы U2 ($118 млн) и Coldplay ($115,5 млн), певец Эд Ширан ($110 млн).
К слову, ранее Кайли Дженнер попала на обложку журнала Forbes как самая молодая миллиардерша, самостоятельно построившая карьеру.
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