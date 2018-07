Natural – новый трек Imagine Dragons

Известная американская группа Imagine Dragons обнародовала трек под названием Natural.

Известная американская группа Imagine Dragons выложила в Youtube новый трек, который называется Natural.

Песня стала уже третьей премьерой в 2018 году и музыкальные издания называют ее новым хитом группы и прочат ей первые строчки чартов.

– Это было бы странно, если бы я не стал скептически относиться к некоторым вещам за последние десять лет. Однако я считаю, что когда вы действительно учитесь любить себя, мысли людей, которые осуждают вас, теряют смысл. Главное – найти себя и быть готовым противостоять любым несчастьям на вашем пути, – рассказал о песне солист Imagine Dragons Дэниел Рейнольдс.

Видео: ImagineDragons