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Natural – новый трек Imagine Dragons

Известная американская группа Imagine Dragons обнародовала трек под названием Natural.

Соліст Imagine Dragons

Известная американская группа Imagine Dragons выложила в Youtube новый трек, который называется Natural.

Песня стала уже третьей премьерой в 2018 году и музыкальные издания называют ее новым хитом группы и прочат ей первые строчки чартов.

– Это было бы странно, если бы я не стал скептически относиться к некоторым вещам за последние десять лет. Однако я считаю, что когда вы действительно учитесь любить себя, мысли людей, которые осуждают вас, теряют смысл. Главное – найти себя и быть готовым противостоять любым несчастьям на вашем пути, – рассказал о песне солист Imagine Dragons Дэниел Рейнольдс.

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К слову, Пол Маккартни выпустил две новые песни – Come On To Me и I Donʼt Know.

Видео: ImagineDragons

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