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Рианна стала блондинкой

Популярная певица Рианна экспериментирует со своей внешности. На этот раз знаменитость примерила образ длинноволосой блондинки.

Сегодня в Instagram-сториз 30-летняя звезда выложила фотографию, на которой она похвасталась сменой имиджа.

Барбадосская певица стала блондинкой, надев парик. Рианна спрашивает у подписчиков, что они думают.

К слову, в Instagram певицы 64 млн подписчиков.

Читайте: Бал Met Gala 2018: Рианна в образе Папы Римского и Мадонна с крестами

Напомним, Факты ICTV делали голосование, где выбирали самую красивую блондинку Голливуда.

Фото: Dreamstime/ badgalriri

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