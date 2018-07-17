Рианна стала блондинкой

Популярная певица Рианна экспериментирует со своей внешности. На этот раз знаменитость примерила образ длинноволосой блондинки.
Сегодня в Instagram-сториз 30-летняя звезда выложила фотографию, на которой она похвасталась сменой имиджа.
Барбадосская певица стала блондинкой, надев парик. Рианна спрашивает у подписчиков, что они думают.
К слову, в Instagram певицы 64 млн подписчиков.
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Напомним, Факты ICTV делали голосование, где выбирали самую красивую блондинку Голливуда.
Фото: Dreamstime/ badgalriri
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