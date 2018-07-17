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Топ-10 лучших фильмов и сериалов 2018 года

На сайте IMDB опубликовали список из 10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.

Самая большая база данных по фильмам и кинематографистам IMDB опубликовала список из топ-10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.

Среди полнометражных фильмов множество первых строчек досталось фантастике и супергеройскому кино. Среди сериалов лидируют детективы.

Критики прогнозируют, что некоторые из картин рейтинга могут получить номинацию на премию Оскар.

Лучшими фильмами по версии IMDB стали:

  • Черная Пантера (2018);
  • Первому игроку приготовиться (2018);
  • Тихое место (2018);
  • Мстители: Война бесконечности (2018);
  • Реинкарнация (2018);
  • 8 подруг Оушена (2018);
  • Хан Соло: Звездные войны. Истории (2018);
  • С любовью, Саймон (2018);
  • Ночные игры (2018);
  • Привидение (2018).

В списке сериалов лидируют:

  • Атланта (2016– );
  • Мир Дикого запада (2016– );
  • Американская История Преступлений (2016– );
  • Рассказ служанки (2017– );
  • Барри (2018– );
  • Несгибаемая Кимми Шмидт (2015– );
  • Двойник (2017– );
  • Убивая Еву (2018– );
  • Мой следующий гость не нуждается в представлении (2018– );
  • Королевские гонки РуПола (2009– ).

Читайте: Оскар 2019: названы главные претенденты

К слову, журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.

Фото: Warner Bros. Pictures (Скриншот)

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