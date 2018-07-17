Топ-10 лучших фильмов и сериалов 2018 года

На сайте IMDB опубликовали список из 10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.
Самая большая база данных по фильмам и кинематографистам IMDB опубликовала список из топ-10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.
Среди полнометражных фильмов множество первых строчек досталось фантастике и супергеройскому кино. Среди сериалов лидируют детективы.
Критики прогнозируют, что некоторые из картин рейтинга могут получить номинацию на премию Оскар.
Лучшими фильмами по версии IMDB стали:
- Черная Пантера (2018);
- Первому игроку приготовиться (2018);
- Тихое место (2018);
- Мстители: Война бесконечности (2018);
- Реинкарнация (2018);
- 8 подруг Оушена (2018);
- Хан Соло: Звездные войны. Истории (2018);
- С любовью, Саймон (2018);
- Ночные игры (2018);
- Привидение (2018).
В списке сериалов лидируют:
- Атланта (2016– );
- Мир Дикого запада (2016– );
- Американская История Преступлений (2016– );
- Рассказ служанки (2017– );
- Барри (2018– );
- Несгибаемая Кимми Шмидт (2015– );
- Двойник (2017– );
- Убивая Еву (2018– );
- Мой следующий гость не нуждается в представлении (2018– );
- Королевские гонки РуПола (2009– ).
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Фото: Warner Bros. Pictures (Скриншот)