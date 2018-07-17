Топ-10 лучших фильмов и сериалов 2018 года

На сайте IMDB опубликовали список из 10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.

Самая большая база данных по фильмам и кинематографистам IMDB опубликовала список из топ-10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.

Среди полнометражных фильмов множество первых строчек досталось фантастике и супергеройскому кино. Среди сериалов лидируют детективы.

Критики прогнозируют, что некоторые из картин рейтинга могут получить номинацию на премию Оскар.

Лучшими фильмами по версии IMDB стали:

Черная Пантера (2018);

Первому игроку приготовиться (2018);

Тихое место (2018);

Мстители: Война бесконечности (2018);

Реинкарнация (2018);

8 подруг Оушена (2018);

Хан Соло: Звездные войны. Истории (2018);

С любовью, Саймон (2018);

Ночные игры (2018);

Привидение (2018).

В списке сериалов лидируют:

Атланта (2016– );

Мир Дикого запада (2016– );

Американская История Преступлений (2016– );

Рассказ служанки (2017– );

Барри (2018– );

Несгибаемая Кимми Шмидт (2015– );

Двойник (2017– );

Убивая Еву (2018– );

Мой следующий гость не нуждается в представлении (2018– );

Королевские гонки РуПола (2009– ).

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Фото: Warner Bros. Pictures (Скриншот)