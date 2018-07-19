Хит этого лета! Новый клип Monatik и Дорофеевой

Украинские исполнители MONATIK и Надежда Дорофеева исполнили дуэтом песню Глубоко. Звезды представили новый клип.

Монатик и Надя Дорофеева опубликовали клип на совместный трек Глубоко.

Клип Глубоко всего за несколько часов собрал более 127 тыс. просмотров на YouTube и тысячи комментариев “Очередной шедевр”, “Хит этого лета”, “Дождались!” .

Ранее, на официальной странице Monatik в Instagram тизер собрал уже более 125 тыс. просмотров и сотню восторженных комментариев.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 17 Июл 2018 в 1:02 PDT

Известно, что идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта Танці з зірками, а уже во время празднования Нового года Дима представил Наде демо-версию будущего хита.

– Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует — это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу. Глубоко — особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить, — рассказала Надежда Дорофеева.

К слову, съемки клипа на песню Глубоко проходили на Лазурном берегу Франции. При этом, дуэт заявил, что для каждого артиста отдельно видеоработа обошлась не дороже, чем съемки клипа в Одессе.

Напомним, как тизер нового клипа Время и Стекло стал трендом на YouTube. Посмотрим, ждет ли такая судьба клип Глубоко MONATIK и Дорофеевой.