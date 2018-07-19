Буду третьим – Данилко не против стать кандидатом в президенты Украины

Украинский музыкант и исполнитель Андрей Данилко заявил, что не отказывается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.

Андрей Данилко об этом Андрей Данилко сообщил в интервью КП в Украине.

– Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо, – ответил он на вопрос, не податься ли ему в политику, раз уж туда продвигают Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

Он отметил, что ему говорили, что если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так…

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Данилко уверен, что противники его политической карьеры говорят, что он “не профессионал, и не знает язык”.

– Я язык знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он “вільно розмовляє українською”. У вас уже метро по 8 гривен!, – отметил Данилко.

Напомним, Факты ICTV разбирались, готовы ли украинцы отдать свой голос на президентских выборах в 2019 за действующих политиков, или они растеряны и нуждаются в новых лидерах?

Фото: УНИАН