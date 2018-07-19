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Loboda показала жаркий поцелуй с девушкой в клипе SuperStar

Украинская певица Светлана Лобода выпустила еще один тизер на свою новую песню SuperStar.

Короткий ролик артистка опубликовала в Instagram.

– Все люди как люди. Teaser. Superstar, – подписала видео Лобода.

Читайте: Его знает весь мир! Лобода рассказала об отце второго ребенка

В новом ролике Лобода предстает в образе обольстительной красотки, которая встретив на пляже прекрасную девушку, очаровывается ею и сливается с ней в поцелуе.

К слову, в первом тизере певица на девятом месяце беременности зажигательно исполнила тверк.

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