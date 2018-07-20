The Prodigy випустили новый клип Need Some1

Британская группа The Prodigy выпустила клип на песню Need Some1, которая войдет в новый альбом No Tourists.
Клип Need Some1 The Prodigy уже собрал более 235 тыс. просмотров на YouTube.
Режиссером видео выступил Пако Ратерта.
Релиз новой пластинки, в которую войдут 10 композиций, состоится 2 ноября.
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К слову, The Prodigy – популярный британский музыкальный коллектив, образовавшийся в 1990 году и ориентированный на электронную музыку.
Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method, The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрёл популярность в 1990-е и 2000-е годы.
Напомним, Loboda показала жаркий поцелуй с девушкой в клипе SuperStar.
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