Шутил о педофилии и изнасилование: Disney уволила режиссера Стражей галактики

Американская киностудия Walt Disney Studios уволила режиссера Джеймса Ганна, который снял обе части фильма о супергероях Стражи Галактики.

– Оскорбительное поведение и заявления, которые были выявлены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы расторгли с ним деловые отношения, – прокомментировал президент Walt Disney Studios Алан Хорн, передает The Hollywood Reporter.

Ганна также отстранили от руководства над съемками третьей части Стражей Галактики, которая должна выйти в 2020 году.

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Внимание к этим постам привлек ультраправый писатель Майк Сернович. Он отыскал старые твиты Ганна и на их основе обвинил его в педофилии.

Однако режиссер в своем Twitter написал, что люди, которые следят за его карьерой, знают, что он был провокатором и говорил на темы-табу.

– Не скажу, что я стал лучше, но я очень, очень изменился за последние годы. Сегодня я пытаюсь укорениться в любви и согласии и испытывать меньше гнева. Раньше я извинился за юмор, который причинил людям боль. Мне действительно было жаль, – написал Ганн.

Ранее Факты ICTV писали, что член съемочной группы Грег Брукс подал иск против американский актер Джонни Депп, который дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

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