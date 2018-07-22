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Мальчик-супергерой – трейлер фильма Шазам

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма Шазам.

Шазам

В Youtube опубликовали первый трейлер фильма Шазам, который расскажет о супергерое из вселенной DC.

По сюжету ленты, мальчик получает силу становиться супергероем, произнеся слово “шазам”.

В трейлере показали, как он овладевает новой силой и борется с преступностью.

Релиз фильма намечен на апрель 2019 года.

Читайте: От создателей Симпсонов – первый трейлер мультсериала Разочарование

К слову, в сети опубликовали первый трейлер фильма о супергерое из вселенной DC – Аквамене.

Відео: Warner Bros. Pictures/Дэвид Сандберг

Фото: Warner Bros. Pictures/Дэвид Сандберг

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