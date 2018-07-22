От создателей Симпсонов – первый трейлер мультсериала Разочарование

В сети опубликовали трейлер мультсериала Разочарование, от режиссера Мэтта Грейнинга.
В Youtube опубликовали трейлер мультсериала Разочарование, от создателя Симпсонов, режиссера Мэтта Грейнинга.
Сюжет мультсериала расскажет о принцессе, которая убегает со своей свадьбы, чтобы самостоятельно творить свою судьбу. Сопровождать ее в приключениях будут эльф и черт.
В трейлере ясно дали понять, что и в Разочаровании будет присутствовать фирменный юмор Грейнинга.
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Посмотреть первый сезон мультсериала можно будет уже 17 августа в стриминговом сервисе Netflix.
К слову, в сети опубликовали первый трейлер фильма о супергерое из вселенной DC – Аквамене.
Видео: Netflix
Фото: Netflix (Скриншот)
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