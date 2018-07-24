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Умер актер сериала Счастливы вместе

В возрасте 39 лет в больнице, в результате осложнений после перенесенной пневмонии, скончался актер Александр Исаков.

Об этом пишет НСН.

На сцене театра Исаков принимал участие в таких постановках, как Щелкунчик и мышиный король, Безумный день, или Женитьба Фигаро и др.

Зрителям он также известен ролями в сериалах Холостяки,Моя любовь, Атлантида, Счастливы вместе, Безмолвный свидетель и Дежурный ангел.

Читайте: Умерла звезда сериала Санта-Барбара Элмар Вендел

К слову, в Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец Майкла Джексона. Ему было 89 лет.

ФОТО: kinopoisk.ru

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