Умер актер сериала Счастливы вместе

В возрасте 39 лет в больнице, в результате осложнений после перенесенной пневмонии, скончался актер Александр Исаков.
Об этом пишет НСН.
На сцене театра Исаков принимал участие в таких постановках, как Щелкунчик и мышиный король, Безумный день, или Женитьба Фигаро и др.
Зрителям он также известен ролями в сериалах Холостяки,Моя любовь, Атлантида, Счастливы вместе, Безмолвный свидетель и Дежурный ангел.
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К слову, в Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец Майкла Джексона. Ему было 89 лет.
ФОТО: kinopoisk.ru
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