В Игре престолов появятся новые персонажи – СМИ

В продолжении культового сериала Игра престолов появятся новые персонажи. Пополниться должна семья Фреев. Также ищут “девочку с Севера”.

Директор по кастингу сериала Игра престолов Нина Голд продолжает отбирать актеров на новые роли, несмотря на то, что съемки финального сезона скоро завершатся, пишет Metro.

Сценарий продолжения, премьера которого запланирована на апрель 2019 года, будет основан на неопубликованных частях Песни льда и пламени Джорджа Мартина.

Вероятнее всего, пополнится семья Фреев – появятся сразу три персонажа.

Кроме того, идет отбор актеров на роли “девочки с Севера”, “моряка”, “красотки”, “фермера с Севера” и других.

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Не так давно в сети заявили о завершении съемок последнего сезона популярного сериала Игра престолов.