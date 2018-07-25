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Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки наркотиками – СМИ

25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато находится в больнице в Лос-Анджелесе с подозрением на передозировку наркотиками.

Демі Ловато

Деми Ловато находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает, сообщает ВВС.

– 25-летняя девушка была найдена без сознания с симптомами передозировки, возможно героином, – говорится в сообщении.

Ловато многие годы борется с зависимостью от алкоголя и наркотиков. В марте прошлого года певица отметила шесть лет полной трезвости.

В недавнем видео на YouTube певица призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет, когда впервые попробовала кокаин.

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Деми Ловато должна была завершить свой тур Tell Me You Love Me концертом в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, в четверг.

Знаменитости, среди которых певица Ариана Гранде, телеведущая и ЛГБТ-активистка Эллен Дедженерес желают Ловато как можно скорее поправиться.

В сети набирает популярности хэштег #PrayforDemi.

К слову, в Москве умер Александр Исаков. Звезда сериала Счастливы вместе ушел из жизни из-за осложнений после перенесенной пневмонии.

Фото: Dreamstime

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