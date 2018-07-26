Самая богатая звезда Instagram

Мобильный сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.
В Instagram Rich List 2018 первое место заняла американская модель и предприниматель Кайли Дженнер. Стоимость одной рекламной публикации достигает $1 млн.
Ей удалось обогнать свою сестру Ким Кардашьян, которая заняла в рейтинге 4 место со средней стоимостью рекламного поста в размере 720 тыс долларов.
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Второе место заняла певица Селена Гомес. Стоимость рекламного поста в аккаунте поп-звезды составляет $800 тыс. Тройку лидеров замыкает футболист Криштиану Роналду, реклама в аккаунте которого обойдется в $750 тыс.
Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Instagram:
- Кайли Дженнер, $1 млн
- Селена Гомес, $800 тыс
- Криштиану Роналду, $750 тыс
- Ким Кардашьян, $720 тыс
- Бейонсе, $700 тыс
- Дуэйн Джонсон, $650 тыс
- Джастин Бибер, $630 тыс
- Неймар, $600 тыс
- Лионель Месси, $500 тыс
- Кендалл Дженнер, $500 тыс
Ранее Факты ICTV писали, что журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.
Фото: kyliejenner