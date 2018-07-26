Самая богатая звезда Instagram

Мобильный сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.

В Instagram Rich List 2018 первое место заняла американская модель и предприниматель Кайли Дженнер. Стоимость одной рекламной публикации достигает $1 млн.

Ей удалось обогнать свою сестру Ким Кардашьян, которая заняла в рейтинге 4 место со средней стоимостью рекламного поста в размере 720 тыс долларов.

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Второе место заняла певица Селена Гомес. Стоимость рекламного поста в аккаунте поп-звезды составляет $800 тыс. Тройку лидеров замыкает футболист Криштиану Роналду, реклама в аккаунте которого обойдется в $750 тыс.

Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Instagram:

Кайли Дженнер, $1 млн Селена Гомес, $800 тыс Криштиану Роналду, $750 тыс Ким Кардашьян, $720 тыс Бейонсе, $700 тыс Дуэйн Джонсон, $650 тыс Джастин Бибер, $630 тыс Неймар, $600 тыс Лионель Месси, $500 тыс Кендалл Дженнер, $500 тыс

Ранее Факты ICTV писали, что журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.

Фото: kyliejenner