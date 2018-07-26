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Новая ведущая Орла и Решки: что известно об Алине Астровской

Ведущей второго сезона шоу Орел и Решка. Морской сезон стала 28-летняя Алина Астровская.

Аліна Астровська

28-летняя Алина Астровская, которая дружит с Региной Тодоренко, стала ведущей шоу Орел и Решка. Морской сезон, сообщается на странице шоу в Instagram.

– Вот же она! Новая ведущая Морского сезона 2 Алина Астровская! Просим любить, жаловать и не быть слишком строгими, – говорится в сообщении.

Астровская родилась в Донецке 18 октября 1989 года. Она – не только ведущая, но и певица, и автор песен. Астровская была солисткой украинской поп-группы REAL O, но со временем решила развивать свою сольную карьеру.

На сегодняшний день в ее портфолио есть несколько клипов и в них Астровская также выступает автором музыки и слов.

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Какое-то время девушка была замужем за футболистом Евгением Бредуном, но через 3 года брака их отношения прекратились.

В 2016 году новым избранником Астровской стал бизнесмен Игорь, который сделал ей предложение в Испании. О муже новая ведущая рассказывает мало, только признается, что они с ним практически одногодки.

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Новая ведущая Орла и Решки: что известно об Алине Астровской / 5 фотографий

К слову, мобильный сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.

Фото: alina_astrovskaya_

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