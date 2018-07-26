Сколько стоило Евровидение-2017 в Украине и почему есть претензии

Счетная палата выявила существенные недостатки в использовании средств на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине.

К соответствующему выводу ведомство пришло по результатам аудита эффективности использования средств, направленных на подготовку и проведение мероприятия. Как сообщила пресс-служба аудитора, в частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн грн, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, есть просроченная дебиторская задолженность на 700 тыс. грн.

– Кроме того, до сих пор не возвращено 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу из резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них пока наложен арест, – отмечают в Счетной палате.

В сообщении отмечается, что из-за ненадлежащего контроля НОТУ за выполнением собственных предписаний и отсутствие действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитывались, что также является нарушением законодательства.

Читайте: Победительницу Евровидения заметили в Киеве: Нетта Барзилай снимает клип

Всего, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году, потрачено 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета, 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ при подготовке конкурса, а также 192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА. Совокупные расходы составляют 787,5 млн грн, отмечает Счетная палата.

К слову, ранее стало известно, сколько стоила поездка украинца MELOVIN на Евровидение-2018.