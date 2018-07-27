Украинский режиссер Сергей Лозница в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своем новом фильме Донбасс.

На IX Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера фильма Донбасс режиссера Сергея Лозницы. Ранее кинолента на Каннском кинофестивале получила приз за лучшую режиссерскую работу в программе Особый взгляд.

В украинском прокате фильм будет доступен с 18 октября этого года.

Факты ICTV пообщались с создателем киноленты Донбасс Сергеем Лозницей.

Почему решили снять фильм именно о Донбассе?

– Потому что это болит, это ключевой вопрос существования Украины в дальнейшем.

В фильме Донбасс не прослеживается четкая сюжетная линия. Это скорее несколько разных сюжетов. Почему они были выбраны в такой последовательности?

– Я хочу рассказать о различных аспектах, которые там проявились. В таком случае, мне нужно пожертвовать главным героем.

Я решил, что выберу эти аспекты, о которых расскажу, соединив в единое целое. Поэтому у меня получилось 13 различных эпизодов о том, что происходит там с моим комментарием в последнем эпизоде.



Лозница: В мире не верят, что можно жить так, как на Донбассе / 2 фотографии

Первый и последний эпизод в фильме отображает работу телевизионной группы. Что вы хотели этим сказать?

– В картине есть такая роль, как роль медиа. Нельзя не согласиться, что медиа сыграли колоссальную роль в том, что там творится. Нагнетание ненависти и создание фиктивных новостей у этих “распятых мальчиков” – это все направлено на то, чтобы эту ненависть нагнетать. Чтобы делить людей на своих и чужих.

Фильм начинается с подготовки одного фиктивного ролика и заканчивается подготовкой другого. Но, между ними произошли некоторые события, из которых мы понимаем, с чем мы имеем дело.

Концовка фильма – это мой комментарий.

Эту сцену можно воспринимать как метафорическую, так как этого не происходило в жизни. Это моя фантазия. Но, тем не менее, к этому все придет. Так как, это свелось к становлению сталинского режима. Первые чекисты, начавшие фиктивные допросы с конкретным сроком или расстрелом по фиктивным доказательствам стали жертвами следующих чекистов, которые подростали. Они стали жертвами режима, которого они создали своими руками.

Как вы считаете, может ли зритель после просмотра фильма задаться вопросом “Если там все так плохо, зачем нам такой Донбасс”?

– Давайте не будем думать за обычного человека, который придет в кинотеатр. Он увидит то, что увидит, и поступит так, как он считает нужным. Я не могу предполагать, каким образом кто и на что будет реагировать. Единственное, что хотелось бы, это быть честным перед собой и говорить о том, что у тебя болит.

Фильм не может описывать всю территорию Донбасса, он описывает определенную болезнь. Нельзя сказать, что если в фильме описаны те или иные обстоятельства или люди, то там все так и живут. Это глупо так говорить, это элементарное отсутствие образования.

Нужно понимать, что существует художественное произведение. Если Гойя писал свои полотна в сумасшедшем доме, это не значит, что все люди на земле сумасшедшие. Если я снимаю фильм про сумасшедший дом, это не значит, что все на этой территории сумасшедшие.

Вы сказали, что это болезнь. Как по вашему мнению ее можно излечить?

– Излечить? Во первых, не принимать участия. Во вторых, иметь совесть и образование. Если вы уважаете ближнего – вы уже остановитесь, если вы неравнодушны – вы не дадите проявиться тому, что проявилось.

Я вам расскажу такую историю, мы снимали сцену избиения у столба. Там было много людей, к столбу был привязан актер, который играл украинского воина, на нем был украинский флаг. Мы репетировали как его били, рядом все это снимали на камеру. Вдруг дорогу пересек автомобиль, резко остановился возле столба, выскочил мужчина и бросился защищать. Ему было все равно, что там стояло еще сто человек. В этот момент я понял, когда есть такие люди, есть надежда.

Как восприняли фильм на Канском кинофестивале?

– Так как эта война не очень освещается в мире, во Франции, Германии, Австралии, Индонезии. Некоторые люди с других стран даже не очень верят, что так можно жить. Мы во всем этом варимся и воспринимаем как норму. На самом деле, это не есть норма, по любую сторону линии фронта.

Пока были показы в Каннах, Карловых Варах, Лодзе, Мюнхене и в Одессе. Везде люди по разному воспринимали ленту.

Мария Степанюк

Фото: OIFF.