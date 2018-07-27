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Человек без лица – новый трейлер хоррора Слендермен

В сети появился трейлер хоррора о городской легенде Слендермен.

Слендермен

В Youtube опубликовали трейлер фильма Слендермен, который основан на популярном меме 2009 года.

Сюжет фильма расскажет о группе подростков, которая расследует пропажу своей подруги и натыкается на одетого в черный костюм человека с длинными руками и без лица.

Изначально слендермен был придуман для интернет-конкурса коллажей и рисунков с паранормальным сюжетом. Из-за своей популярности он стал основой для множества рассказов и видеоигр в жанре хоррор.

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В кинотеатрах фильм появится в августе 2018 года.

К слову, в сети опубликовали первый трейлер фильма о супергерое из вселенной DC – Аквамене.

Видео: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment (Скриншот)

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