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Twenty One Pilots выпустили клип о повстанцах, снятый в Киеве

Twenty One Pilots выпустили клип на новую песню Nico and the Niners, который снимали в Киеве.

Режиссером видео стал Эндрю Донохо. Клип снимали в Киеве – на кадрах можно увидеть здание факультета кибернетики университета им. Тараса Шевченко.

На видео показано, как певец Тайлер Джозеф упаковывает рюкзак и встречает барабанщика Джоша Дана на городской площади, где они пожимают друг другу руки, прежде чем присоединиться к группе повстанцев и исполнить регги-рэп-песню.

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Ролик является второй частью истории о епископах и повстанцах, начатой в клипе на трек Jumpsuit. В ближайшее время музыканты обещают выпустить и финальный эпизод этой истории.

Композиция войдет в пятый студийный альбом группы Trench, релиз которого ожидается 5 октября.

Напомним, Twenty One Pilots выступят 30 января 2019 во Дворце спорта в Киеве.

Фото: Скриншот из видео

Видео: twenty one pilots

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