Все равно заметно: Винник рассказал об уколах красоты

31 июля любимый исполнитель миллионов украинцев Олег Винник отметит 45-летний юбилей.

Накануне 45-летнего юбилея Олег певец Олег Винник рассказал, знаком ли он с кризисом среднего возраста и что думает об уколах красоты.

– Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот – наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Не интересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт. Так что нет – не страдаю по этому поводу. У меня все классно! – заявил Винник.

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– Если уколы красоты позволяют человеку комфортнее себя чувствовать, почему нет? Хотя здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и использование кремов – это, мне кажется, более приемлемый вариант. Ботокс и подтяжка лица все равно заметны. Смотрю на своих коллег по шоубизу – и сразу вижу, кто был у пластического хирурга, а кто к жизни относился умнее, – отмечает певец в интервью еженедельнику Теленеделя.

К слову, ранее Винник раскрыл тайну личной жизни прямо на сцене.