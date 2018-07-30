Арнольду Шварценеггеру – 71! Самые интересные факты и год жизни

Сегодня американском культуристу австрийского происхождения, актеру и предпринимателю Арнольду Шварценеггеру исполнился 71 год. Факты ICTV подготовили интересные факты из жизни знаменитости.

Легендарный исполнитель роли Терминатора и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свое 71-летие.

Арнольда Шварценеггера знают не толкьо как кинозвезду, но великолепного спортсмена, удачливого бизнесмена и, что немало важно, политика.

Немного биографии

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль в бедной семье.

– Мой отец хотел, чтобы я стал полицейским, как и он. Мама предлагала пойти в торговлю, — вспоминал знаменитый актер.

Он же мечтал стать успешным и богатым, а уже в 14 лет решил, что будет культуристом.

В спорте нескладный, но трудолюбивый юноша быстро преуспел: сперва стал чемпионом своего региона по тяжелой атлетике среди юниоров, а после победил в первенстве Австрии по силовому троеборью в тяжелом весе.

Карьера в кино

Сделав ставку на свои накачанные мышцы, Шварценеггер сумел построить карьеру в кино. Однако его первые роли не приносили ничего, кроме разочарования. Своего игрового дебюта — Геркулес в Нью-Йорке — кинозвезда стыдится до сих пор. А после фильма Оставайся голодным он читал в газетах, что его актерская игра похожа на поведение лошади.

Для привыкшего побеждать Шварценеггера подобные рецензии были прекрасным стимулом: он отправился брать уроки актерского мастерства.

Дальнейшая карьера Шварценеггера в Голливуде всем хорошо известна: ее вершиной стала франшиза Терминатор.

Читайте: Как Арнольд Шварценеггер убегал от разъяренного слона (ВИДЕО)

Судьбоносная роль досталась культуристу, после того как от нее отказались Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне.

Для Шварценеггера же это была идеальная работа: во-первых, его герой говорил в фильме всего в 18 сценах, во-вторых, он мог продемонстрировать свою прекрасную физическую подготовку.



Звезда Арнольда Шварценеггера на голливудской Аллее славы:

Губернатор Калифорнии

Губернатором Калифорнии Шварценеггера впервые избрали в 2003 году. При этом в его политических взглядах всегда было немало противоречий: он выступал против легализации однополых браков, но за легализацию марихуаны (в медицинских целях), не верил в глобальное потепление, но поддерживал подписание Киотского протокола, считал, что надо запретить аборты, но являлся сторонником смертной казни.

Хотя со временем рейтинг новоиспеченного политика падал, в 2006 году его переизбрали на второй срок. В 2011 году полномочия Шварценеггера истекли, и по Конституции штата Калифорния он не мог баллотироваться на третий срок.

Шварценеггер вернулся к работе в кинематографе, однако ему и сегодня припоминают, как в 1977 году он рассказывал, что станет президентом США.



Как выглядела малая часть тренировок легендарного Арнольда:

Чем запомнился Шварценеггер в 2017-2018

I’m back! Операция на сердце

В марте 2018 Шварценеггера прооперировали в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Ему провели срочную операцию на сердце.

Первыми словами Арнольда Шварценеггера после пробуждения от наркоза были “Я вернулся” (I’m back) — по аналогии со знаменитой репликой его киногероя Терминатора.

Шварценеггер против Трампа

Арнольд Шварценеггер за последний год своей жизни успел наговорить громких слов в адресс президента США Дональда Трампа.

Так, критикуя Трампа за его позицию и поведение на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным, Арни назвал лидера нации “маленькой вареной макарониной”.

Еще ранее Шварценеггер записал видеообращение, в котором предложил Трампу вариант речи об осуждении неонацизма. При этом он обращался к статуэтке Трампа.

– Видишь, я тебе говорил, – наклоняясь, проговорил Арнольд.

Шварценеггер проведал Ломаченко

Украинцы возгордились, когда Арни пришел в больницу к украинскому боксеру Василию Ломаченко. Шварценеггер проведал нашего чемпиона после его операции, которую он перенес на плече.

Терминатор в действии

Шварценеггер за прошедший год успел также пошалить. Запомниться, как Арни на личном 46-тонном танке M47 Patton II раздавил 9-метровый лимузин Lincoln TownCar.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как выглядят актеры легендарного фильма Зеленая миля через 18 лет.