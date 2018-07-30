How you doin’? Лучшие моменты из Друзей и как выглядят актеры сегодня

Сегодня отмечают Международный день дружбы. Мы решили вспомнить лучшие моменты из популярного сериала Друзья, а также узнали, как выглядят актеры комедии сегодня.

Шестеро друзей покорили мир своей простотой, искренностью и такими знакомыми жизненными ситуациями.

“Каждому нужны друзья”, – гласит слоган сериала. Кто, посмотрев сериал Друзья, не мечтал снять квартиру со своими приятелями и жить вместе?

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Вечно популярный сериал шел целых 10 лет (с 1994 по 2004 год) и, кстати, он признан лучшим в истории американского ТВ.

Интересный факт Последнюю серию 10-го сезона посмотрели 52,5 млн зрителей. Всего за время проекта вышло 236 серий.

Интересные цитаты из сериала

— Знаешь, о чем я сейчас думаю?

— Знаю. У тебя так давно не было секса, что ты думаешь, не отменили ли его вообще.

— Нет. Но теперь я думаю и об этом.

— Значит так: если бы я могла исполнить одно заветное желание, у всех людей на Земле были бы мир, изобилие, чистая экология и большие сиськи!

— Я попрошу ее жить со мной.

— Ты серьезно!?

— А почему бы и нет?

— Потому что ты знаешь ее всего шесть недель. У меня в холодильнике пакет молока, так вот, у меня с ним более продолжительные отношения!

— Мы заказали пиццу, как ты любишь.

— Две пиццы?!

— Не хочу читать вам нотации, ребята, но стыдно, что несколько образованных людей и Джо не могут вспомнить все штаты.

Рейчел: Сколько нужно ждать, чтобы начать приставать к парню?

Фиби: Месяц.

Моника: Три месяца.

Джо: Полчаса.

Интересный факт К 20-летию сериала в Нью-Йорке открылась точная копия кофейни Central Perk, где любили зависать Моника, Фиби, Рейчел, Чендлер, Росс и Джо.

Как же изменились главные герои культового сериала спустя 24 года с первой серии:

Кортни Кокс (Моника Геллер)

Дэвид Швиммер (Росс Геллер)

Дженнифер Энистон (Рейчел Грин)

Мэттью Перри (Чендлер Бинг)

Лиза Кудроу (Фиби Буфе)

Мэтт Ле Блан (Джоуи Триббиани)

Напомним, Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем дружбы и поздравления в картинках.

Фото: Instagram