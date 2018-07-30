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Упал во время прогулки: умер звезда сериала Дальнобойщики

Скончался актер Сергей Шеховцов. 56-летний артист умер во время прогулки с собакой.

– У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища актёра Сергея Шеховцова, — говорится в сообщении театра.

О дате и времени прощания станет известно позднее.

Шеховцов долгие годы работал с Современником. Кроме того, он снимался в таких сериалах, как Дальнобойщики, Маросейка, 12, Кровавая барыня, Жизнь и судьба.

Читайте: Внезапно умер экс-нардеп Горбачев

К слову, ранее умер актер сериала Счастливы вместе.

ФОТО: Современник/Facebook

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