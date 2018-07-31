Х Фактор Олега Винника: как солист немецкой оперы стал украинским секс-символом

18, 30 или 45 – абсолютно неважно, сколько вам лет. Если вы ни разу не слышали имя Олега Винника и не пытались слушать его песни, вы многое потеряли. Какие хиты сводят с ума миллионы женщин и в чем феномен успеха певца, пытались разгадать Факты ICTV.

Певец Олег Винник родился 31 июля 1973 в селе Вербовка Черкасской области. С детства артист принимал активное участие в художественной самодеятельности и имел незаурядные способности к пению и игре на электрогитаре, поэтому после окончания школы поступил на хормейстерское отделение Каневского училища культуры.

В 20 лет Олег Винник стал солистом Черкасского народного хора. А потом в рамках программы культурного обмена поехал на стажировку в Германию, где получил предложение Люнебурзкого театра из Нижней Саксонии. В Гамбурге Винник два года учился под пристальным руководством преподавателя вокала Джона Лемана, а также делал первые пробы в жанре мюзикла.

Одной из важнейшей стала роль Жана Вальжана в мюзикле Отверженные по одноименному роману Виктора Гюго. Именно после нее Винник проснулся в Германии знаменитым.

Несмотря на популярность, Олег решил не продлевать контракт в Германии и уже в 2011 году вернулся в Украину, сосредоточившись на сольной карьере.

– С 2003 года я начал писать песни и хотел, чтобы они прозвучали. При этом совершенно не разбирался, какими они должны быть, как их отформатировать, чтобы имели коммерческий успех. Но в Германии они в любом случае были неактуальны, а в Украине стоит попробовать. Так вот созрела мысль переехать, и я отказался от продления контрактов, – рассказал он в интервью Теленеделя.

Уже через несколько лет выступлений в Украине Олег Винник получил желаемую популярность и стал практически народным секс-символом. Билетом к успеху для него стала песня Счастье.

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Сейчас Олег Винник один из самых гастролирующих и востребованных украинских эстрадных певцов. Его концерты во Дворце Украина проходят с аншлагами, а билеты на шоу раскупают, как горячие пирожки. При этом между регулярными выступлениями в Киеве Олег Винник непрерывно гастролирует по Украине.

Феномен Олега Винника разгадать крайне сложно. Артист искренне любит то, чем занимается и не боится рассказывать о своих чувствах и переживаниях в песнях. На концертах он постоянно признается своим слушателям в любви, преклоняясь перед ними на колено. Кроме того, он любит выступать с живыми музыкантами и оркестром, а также не боится говорить со сцены о каких-либо неполадках и казусах.

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко считает, что успех Олега Винника можно объяснить его внешностью и творческим посылом.

– Посмотрите, как он выглядит! Тексты песен затрагивают душу. У каждого возникают ассоциации: это обо мне, – рассказывает он.

– Он тонко чувствует, что нужно женщине. Женщине, которой и 18, и 30, и 45 лет, – убежден народный артист Украины Павел Зибров.

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– Он абсолютный человек. Замечает всех женщин, которые находятся рядом, – говорит телеведущая Светлана Вольнова.

Сам Олег Винник признается, что на самом деле никакого феномена не существует! Просто он несет любовь и пытается каждый раз выкладываться публике, как в последний раз.

– Есть человек, который несет любовь. Я нахожусь на сцене для того, чтобы отдать ее людям. И каждый раз выступаю, как в последний раз. Не бывает такого: вот сегодня себя “сэкономлю”, не стану сильно напрягаться, поберегу силы для завтрашнего концерта. Нет! Зрители пришли ко мне, и я должен отдать им то, чем меня наградил Господь Бог, – говорит певец.

В 2017 году Олег Винник попробовал свои силы в качестве музыкального наставника! Он стал одним из членов жюри 8 сезона шоу Х-Фактор. Однако и здесь поклонницы не давали ему покоя: на кастингах фанатки не только пели его песни, но также посвящали Виннику стихи и даже приносили короваи.

Несмотря на такое пристальное внимание со стороны женщин, свою личную жизнь певец не комментирует. В 2005 году одному из немецких изданий Олег Винник признался, что женат и у него есть сын.

Самые популярные песни Олега Винника:

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Видео, фото: Олег Винник, olegg.vynnyk