Меладзе разрешил! Вера Брежнева обнажила грудь на фестивале

Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля Жара в Баку.

Для выхода в свет Брежнева выбрала черное платье с разрезом и широким поясом. Из-за смелого декольте Вера засветила грудь.

Также певица ответила на вопрос о том, как к ее смелым нарядам относится супруг Константин Меладзе.

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– Все, что происходит в нашей семье, происходит только с его разрешения, – цитирует Веру издание wday.ru.

Певица добавила, что иногда супруг недоволен ее выбором наряда, но она почти всегда находит слова, чтобы его переубедить.

Ранее Факты ICTV писали, что 50-летняя Памела Андерсон появилась на благотворительном ужине в Париже в смелом перламутровом платье, декольте которого заканчивалось на уровне пупка.

Фото: zharafest, ververa