Олег Винник – новая суперзвезда. 10 песен для тех, кто отстал от жизни

Песни Олега Винника сводят с ума миллионы украинцев. Если вы еще не “подсели” на его хиты, значит, вы просто их не слышали! Факты ICTV предлагают быстро это исправить.

Сегодня Олега Винника знает в Украине каждый. За несколько лет выступлений он пленил сердца украинок и стал практически народным секс-символом. Факты ICTV уже пытались выяснить, как артисту это удалось и в чем феномен его успеха.

Если вы слегка отстали от жизни, самое время исправить эту оплошность и наконец познакомиться с творчеством певца.

Топ-10 песен Олега Винника

Олег Винник – Счастье

Олег Винник – Нино

Олег Винник – Вовчиця

Олег Винник – Не ты

Олег Винник – Здравствуй, невеста

Олег Винник – Как будто нежность

Олег Винник – Плен

Олег Винник – Каменная ночь

Олег Винник – Лишь ты одна

Олег Винник – Ангел

Ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник стал звездным преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств.

Видео: Олег Винник

Фото: olegg.vynnyk