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Рэпер Rich The Kid “заявил о смерти”

Известный рэпер Димитрий Лесли Роджер (Rich The Kid) заявил о смерти.

Rich The Kid на своей странице в Instagram удалил все записи и создал новую с картинкой R.I.P. Rich the Kid 1992-2018.

В комментарии к посту поблагодарил родных и фанов за все.

На аккаунт рэпера подписано более 4,2 млн человек.

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Множество поклонников рэпера стали делать репост данной публикации, распространяя вести о кончине талантливого музыканта.

Однако, многие фанаты подозревают, что таким пафосным образом рэпер решил сменить псевдоним и заодно привлечь к своей персоне повышенное внимание.

Позже данное предположение подтвердил один из членов команды рэп-исполнителя, заявив, что просто вскоре артист представит свой новый никнейм.

Напомним, президент Туркменистана зачитал рэп с внуком на собственные стихи.

Фото: John Phillips/Getty Images

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