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Что не стоит делать Олегу Виннику – астролог дала гороскоп

Астролог дала гороскоп для популярного украинского исполнителя Олега Винника в его день рождения.

Олег ВинникПредсказание у себя в Facebook “ рассекретила” основательница ведьма-бара Лысая гора Олеся Остафиева, в баре которой снимали интервью с астрологом.

Читайте: Х Фактор Олега Винника: как солист немецкой оперы стал украинским секс-символом

На вопрос: “ Олегу Виннику исполняется 45 лет, что можете рассказать о его карте рождения?” – астролог ответил: “Ретроградный Марс, Венера в Деве. Власть ему повредит. И ему, как Иво Бобулу, идти в президенты нельзя”.

Напомним, Факты ICTV подготовили 10 лучших хитов Олега Винника.

Фото: УНИАН

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