Что не стоит делать Олегу Виннику – астролог дала гороскоп

Астролог дала гороскоп для популярного украинского исполнителя Олега Винника в его день рождения.
Олег ВинникПредсказание у себя в Facebook “ рассекретила” основательница ведьма-бара Лысая гора Олеся Остафиева, в баре которой снимали интервью с астрологом.
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На вопрос: “ Олегу Виннику исполняется 45 лет, что можете рассказать о его карте рождения?” – астролог ответил: “Ретроградный Марс, Венера в Деве. Власть ему повредит. И ему, как Иво Бобулу, идти в президенты нельзя”.
Напомним, Факты ICTV подготовили 10 лучших хитов Олега Винника.
Фото: УНИАН
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