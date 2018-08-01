$48 млн в год! Кто стал самым богатым диджеем мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира.

Список, состоящий из 15 музыкантов опубликовано на сайте издания.

Лидером рейтинга стал шотландский диджей Адам Ричард Уайлс, более известный как Кэлвин Харрис, с доходом $48 млн.

Второе место занял дуэт диджеев The Chainsmokers, который заработал на двух $ 45,5 млн.

На третей позиции – 49-летний голландец Tiesto, который имеет годовой заработок в размере $33 млн.

На четвертом месте расположился американский диджей Стив Аоки ($28 млн), а на пятом Marshmello ($23 млн).

В первую десятку также вошли такие диджеи как Zedd ($22 млн), Diplo ($20 млн), David Guetta (15 млн), Kaskade ($13,5 млн), Martin Garrix ($13 млн).

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Ранее Факты ICTV писали, что мобильный сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.

Фото: Getty Images

Видео: Rihanna, The Chainsmokers, Tiësto