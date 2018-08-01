Сегодня, 1 августа, во Львове состоялось показательное открытие первого международного конкурса красоты – Мiss Sexy.

По центральным улицам Львова в купальниках продефилировали сексуальные львовянки, сообщает 4studio.

– Это событие – начало первого международного конкурса на звание самой сексуальной девушки мира и даст старт приема заявок на участие в конкурсе. Победительница определится путем онлайн-голосования, которое начнется 1 сентября 2018 года и продлится до 30 ноября 2018 года. Каждый желающий из любой точки мира сможет отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку на сайте конкурса, – рассказывают организаторы.



























Мiss Sexy: во Львове девушки в купальниках прошлись по центру города / 14 фотографий

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Фото и видео: 4studio