Первый кадр из Терминатора 6

Авторы шестой части Терминатора представили первое официальное фото трех героинь ленты.
На снимке Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон, которая впервые за 27 лет вернулась к роли Сары Коннор. Фото выложила компания Paramount Pictures, которая занимается производством блокбастера.
Роль терминатора Т-800 в ленте исполнит Арнольд Шварценеггер, который весной перенес операцию на сердце. А Гэбриел Луна сыграет терминатора неизвестной пока что модели.
Режиссером картины выступит Тим Миллер, создатель первой части Дэдпула. А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей Терминатора.
Премьера новой ленты запланирована на 22 ноября 2019 года.
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ФОТО: Paramount Pictures