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Первый кадр из Терминатора 6

Авторы шестой части Терминатора представили первое официальное фото трех героинь ленты.

На снимке Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон, которая впервые за 27 лет вернулась к роли Сары Коннор. Фото выложила компания Paramount Pictures, которая занимается производством блокбастера.

Роль терминатора Т-800 в ленте исполнит Арнольд Шварценеггер, который весной перенес операцию на сердце. А Гэбриел Луна сыграет терминатора неизвестной пока что модели.

Режиссером картины выступит Тим Миллер, создатель первой части Дэдпула. А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей Терминатора.

Премьера новой ленты запланирована на 22 ноября 2019 года.

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К слову, в сети появился трейлер хоррора о городской легенде Слендермен.

ФОТО: Paramount Pictures

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