Названы главные претенденты на Оскар-2019

СМИ составили список фильмов, которые могут побороться за Оскар-2019.
Портал USA Today составил список еще не вышедших фильмов, которые, по мнению кинокритиков, будут номинированы на кинопремию Оскар-2019.
В перечень вошла лента Звезда родилась — дебют актера Брэдли Купера в качестве режиссера с Леди Гагой в одной из главных ролей. Кинокритики также отметили биографические драмы Человек на Луне Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Фаворитка Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун.
Также в списке — фильмы Вдовы с Джоном Бернталом, Сможете ли вы меня простить? с Мелиссой МакКарти, Белый парень Рик с Мэттью Макконахи и Красивый мальчик с Тимоти Шаламе.
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Вручение кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года.
Напомним, лучшим фильмом на предыдущей церемонии награждения критики признали картину Форма воды.
Фото: Кадр из трейлера Звезда родилась