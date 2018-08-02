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Названы главные претенденты на Оскар-2019

СМИ составили список фильмов, которые могут побороться за Оскар-2019.

Портал USA Today составил список еще не вышедших фильмов, которые, по мнению кинокритиков, будут номинированы на кинопремию Оскар-2019.

В перечень вошла лента Звезда родилась — дебют актера Брэдли Купера в качестве режиссера с Леди Гагой в одной из главных ролей. Кинокритики также отметили биографические драмы Человек на Луне Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Фаворитка Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун.

Также в списке — фильмы Вдовы с Джоном Бернталом, Сможете ли вы меня простить? с Мелиссой МакКарти, Белый парень Рик с Мэттью Макконахи и Красивый мальчик с Тимоти Шаламе.

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Вручение кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года.

Напомним, лучшим фильмом на предыдущей церемонии награждения критики признали картину Форма воды.

Фото: Кадр из трейлера Звезда родилась

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