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Умер актер из Жестокого романса Мартынов

О смерти российского актера Юрия Мартынова сообщили на сайте Театра киноактера.

– Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова, – говорится в сообщении Театра киноактера.

На момент смерти ему было 84 года.

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Юрий Мартынов играл в фильмах Жестокий романс, Тени исчезают в полдень, Вечный зов, Неуловимым мстители.

Напомним, в Лос-Анджелесе умер отец Майкла Джексона.

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