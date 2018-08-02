Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в новой стильной фотосессии в образе первой леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди.

Эмили Ратаковски побивала уже в самых разнообразных образах в своих фотосессиях.

На этот раз 27-летняя модель решила добавить в портфолио образ Жаклин Кеннеди, пишет Just Jared.

Съемка проходила на улицах Нью-Йорка. Автором фотосессии выступил 22-летний австралийский манекенщик Джордан Баррет.







Провокационная Ратаковски снялась в образе Джеки Кеннеди / 4 фотографии

Для этого Ратаковски сделала короткую пышную прическу и надела одежду эпохи 60-х. Верх ее пальто по стилистике такой же как и печально известный розовый жакет Джеки.

Именно в этом костюме Жаклин Кеннеди постает в памяти всего мира.

Коко Шанель был одним из фаворитов жены Джона Ф. Кеннеди, но кто мог предсказать, что его костюм, который она носила по крайней мере шесть раз раньше, будет на ней в тот день, когда ее муж был убит.

Известно, что первая леди отказалась снять кровавый костюм в больнице Паркаленда в Далласе, заявив помощникам президента: “Нет, я собираюсь оставить эту одежду. Я хочу, чтобы они увидели, что они сделали с Джеком.”

Она носила его на полете обратно в Вашингтон.

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Кстати, исследователи попросили украинцев оценить исторических и современных мировых политиков по шкале сила-разум-эмпатия.

На втором месте по симпатиям оказался 35 президент США Джон Кеннеди. Его баллы в совокупности меньше, чем у Маргарет Тэтчер, однако они более сбалансированы. К тому же, у американского президента есть сторонники среди всех поколений.

Более детально – тут.

(Фото: Art Rickerby/Time & Life Pictures/Getty Images)

К слову, 27-летняя модель и актриса стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines.

Если у Жаклин Кеннеди многие отмечали неизменные чувство стиля и элегантность, то у Эмили Ратаковски фанаты отмечают сексуальность и шикарную фигуру, над которой она трудится по несколько часов в день в тренажерном зале.

Напомним, как Ратаковски одела прозрачный плащ на голое тело.

Фото: Just Jared