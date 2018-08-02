The Hardkiss представили новый клип и песню Free Me

Украинская группа The Hardkiss презентовала новый клип и песню Free Me. Этот трек войдет в будущий альбом Железная ласточка.
The Hardkiss сегодня опубликовали Free Me на своем канале на YouTube.
За несколько часов видео собрало 13,5 тыс. просмотров.
Режиссером клипа является Вал (Валерий Бебко) – гитарист группы и муж Юлии Саниной – фронтвумен The Hardkiss.
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К слову, The Hardkiss – популярная украинская музыкальная группа, появившаяся в 2011 году.
Авторство всех песен группы принадлежит ее участникам – Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером The Hardkiss.
Напомним. Twenty One Pilots выпустили клип о повстанцев, снятый в Киеве.
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