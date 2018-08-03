Хейден Панеттьери изменяет Кличку? СМИ пишут о расставании пары

Накануне Хейден папарацци застали с неизвестным мужчиной. Мать Панеттьери сообщила о расставании пары.

Папарацци застали Хейден Панеттьери, выходящей из бара в Голливуде за руку с незнакомым мужчиной, сообщает TMZ.

Издание пишет, что папарацци дежурили звезду возле бара Craig’s в Голливуде. Около десяти фотографов окружили актрису, что ее очень разозлило. Хейден разулась, чтобы было удобнее идти и зарыла лицо руками. К ней подошел тот самый мужчина на фото и предложил помощь. Он проводил актрису к машине, при этом взяв ее за руку. Незнакомец даже попытался закружить Хейден в танце, чем развеселил ее. В итоге Хейден и этот мужчина сели в машину и уехали.

Издание Radar Online со ссылкой на слова матери Панеттьери Лесли Вогель пишет о расставании пары.

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– В ее жизни сейчас происходит множество изменений. Я думаю, это позитивные изменения. Ей нужно какое-то время, – сказала мама звезды.

Мать утверждает, что Хейден и Владимир находятся в хороших отношениях.

Напомним, Кличко и Панеттьери в 2013 году объявив о помолвке. 9 декабря 2014 года у них родилась дочь Кайя-Евдокия.

Фото: Getty Images

Видео: TMZ