Модель Зомби Бой покончил с собой

Канадский тату-модель Рик Дженест, известный по псевдониму Zombie Boy из-за татуировок с изображением скелета, покончил с собой.

О смерти Зомби Боя стало известно, когда его тело было обнаружено в собственной квартире в Монреале (Канада) в среду, сообщает Radio-Canada, передает Mirror.

Кроме того, о смерти Зомби боя сообщила американская певица Леди Гага, которая работала с Дженестом во время съемок клипа.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.

Монреальская модель, который отпраздновал бы свой 33-й день рождения 7 августа, сделал свою первую татуировку, когда ему было 16, а к тому времени, когда ему исполнилось 19 лет, он покрыл татуировками все свое тело.

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Он появился в ряде модельных кампаний для высококлассных модных брендов, а также таких журналов, как GQ и Vogue.

Напомним, в Лос-Анджелесе умер отец Майкла Джексона.