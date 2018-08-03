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Модель Зомби Бой покончил с собой

Канадский тату-модель Рик Дженест, известный по псевдониму Zombie Boy из-за татуировок с изображением скелета, покончил с собой.

О смерти Зомби Боя стало известно, когда его тело было обнаружено в собственной квартире в Монреале (Канада) в среду, сообщает Radio-Canada, передает Mirror.

Кроме того, о смерти Зомби боя сообщила американская певица Леди Гага, которая работала с Дженестом во время съемок клипа.

Монреальская модель, который отпраздновал бы свой 33-й день рождения 7 августа, сделал свою первую татуировку, когда ему было 16, а к тому времени, когда ему исполнилось 19 лет, он покрыл татуировками все свое тело.

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Он появился в ряде модельных кампаний для высококлассных модных брендов, а также таких журналов, как GQ и Vogue.

Напомним, в Лос-Анджелесе умер отец Майкла Джексона.

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