Не Винником единым: музыканты, которые делают Украину известной

Украина получила независимость в 1991 году. Несмотря на свой небольшой возраст, она имеет насыщенную историю. По случаю главного праздника страны Факты ICTV начинают спецпроект, в котором еженедельно будут рассказывать о людях, событиях и явлениях, которые выделяют Украину в мире. Начинают подборку, посвященную Дню Независимости, украинские музыканты.

День Независимости Украина будет праздновать 27-й раз. Поэтому мы решили рассказать в этой подборке о семи личностях и коллективах из мира музыки, которыми Украина может гордиться.

А еще расскажем о двух примерах, которые не оправдали возложенных на них надежд. Ведь на своем жизненном пути нашу страну постигли не только победы, но также просчеты и ошибки. Куда же без них.

ТОП-7 украинских музыкантов

ДахаБраха

Этно-группа сформировалась в начале 2000-х. Коллектив знают и любят за рубежом едва ли не больше, чем на Родине. О мировом уровне фолк-бэнда свидетельствуют многочисленные приглашения на мировые музыкальные фестивали.

Однако в последние годы ситуация начала меняться и билеты на выступление группы ДахаБраха полностью раскупают задолго до концертов. О признании музыкантов говорит и участие в рекламном ролике Дэвида Бекхэма.

Джамала

Талантливая женщина обладает голосом диапазоном в четыре октавы. В то время, как большинство рядовых исполнителей может похвастаться вдвое меньшим диапазоном. Джамала поет авторскую музыку, которая представляет собой смесь соула, блюза, джаза и электронных мотивов.

Удивительный голос Джа впервые покорил международную аудиторию еще во время Новой волны в Юрмале в 2009 году. А уже в 2016 году певица потрясла публику своей песней 1944 и одержала победу на Евровидении-2016.

ONUKA

Проект Натальи Жученко и Евгения Филатова, известного, как The Maneken, покорил сердца слушателей сочетанием электронной музыки, приятного вокала и использованием самых разных и самых необычных украинских народных инструментов.

Оценить талант и мастерство ONUKA зарубежные меломаны могли на крупных международных фестивалях, где группа неоднократно выступала в качестве приглашенного участника, а иногда и хедлайнера. Наверное, приятной неожиданностью для музыкантов стал триумф на Евровидении-2017, где коллектив выступал вместе с Национальным оркестром народных инструментов в качестве гостя. Номер полюбился зрителям едва ли не больше, чем выступление победителей конкурса.

Елена Белкина

Оперная певица родилась в Ташкенте, выросла в Джанкое, училась в Киеве, а сейчас в ее плотном графике выступления в странах Европы, Японии, Израиле и других.

В свои 30 лет певица уже получила мировую славу. Она выступает на лучших сценах мира, где радует поклонников оперы голосом меццо-сопрано. Вокал украинки покорил создателей фильма-оперы, таким образом она стала еще и героиней итальянского кино.

Brunettes Shoot Blondes

Инди-группа, основанная музыкантами из Кривого Рога, получила свою известность через четыре года после создания. В 2014 их клип стал вирусным и собрал более 5 миллионов просмотров за первые 10 дней.

Коллектив продолжает поддерживать статус исполнителей с качественным видеосопровождением. В этом году они победили на престижном конкурсе Los Angeles Film Awards. Клип на песню Hips, который срежиссировали сами музыканты, получил награду, как лучшее музыкальное видео.

Руслана

Евровидение без сомнения – знаковый конкурс для украинских исполнителей. И именно после выступления и триумфа певицы Русланы в 2004 году, песенные соревнования полюбила и отечественная публика.

Зажигательные Дикие танцы певицы с применением трембит и искусным вплетением в песню национальных мотивов – характерный почерк творчества вокалисты. Кроме песенной деятельности, Руслана активно участвует в общественной и общественной жизни Украины.

Алексей Ботвинов

Украинский пианист считается одним из лучших в мире исполнителей музыки Рахманинова. Кроме этого, музыкант в своем активе имеет очень широкий репертуар, в который входят более 30 концертов для фортепиано.

Сегодня Алексей Ботвинов является единственным в мире пианистом, исполнившим сложное произведение Баха Гольдберг-вариации целых 300 раз. Композицию музыкант играет уже более 20 лет на разных сценах мира.

Антилидеры

Музыка – искусство, о котором можно дискутировать. Кумиры миллионов подвергаются беспощадной критике музыкальных экспертов. А к гениям признание может прийти через много лет после начала деятельности.

Не все бесцветно и в украинском музыкальном пространстве. Есть исполнители, которые заставляют слушателей если не краснеть, то, по крайней мере, чувствовать отчаяние. И не всегда причиной этому является творчество музыкантов. Поэтому дальше два музыкальные коллективы, которые, по мнению редакции Фактов ICTV, не получили такого успеха, как могли бы, или же получили совсем не ту славу, которой хотели.

Грынджолы

Помните, что “разом нас багато”? Группа из Ивано-Франковска, которая получила свою быструю славу на вирусной волне, создав гимн Оранжевой революции, так же быстро потерпела фиаско.

Провал музыкантов был еще более молниеносным и публичным, чем подъем. После победы Русланы на Евровидении благодаря своей общественной позиции, а вовсе не музыкальным талантам, коллектив получил шанс представить Украину на конкурсе в следующем году. И получил лишь 19 место. После того о творчестве Грынджол почти ничего не слышно.

Гастролеры РФ

Часто причиной падения популярности становится совсем не творчество, а общественная деятельность исполнителей. Так случилось и с целым рядом украинских музыкантов, которые решили переориентироваться на российский рынок.

Потерю украинский слушатель пережил стойко и быстро нашел альтернативу исполнителям-кочевникам. Вместо этого они сами не дают себя забыть неоднозначными высказываниями о современной Украине или российско-украинском конфликте. Как, например, Иван Дорн, Ани Лорак, Иосиф Кобзон, Таисия Повалий или другие.

Воспринимать рейтинг серьезно не стоит. Мы уверены, что талантливых и трудолюбивых музыкантов в Украине значительно больше, чем семь. Так же, некоторые украинские слушатели могут иметь других кандидатов для антирейтинга. Надеемся только, что их найти вам так же сложно, как и нашей редакции.

Фото: ДахаБраха, Джамала, ONUKA, Елена Белкина, Brunettes Shoot Blondes, Руслана, Алексей Ботвинов, music.com.ua

Видео: youtube

Яна Семенюк