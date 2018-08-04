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Легенда джаза – Луи Армстронг и его лучшие хиты

4 августа 1901 года в Новом Орлеане, США, родился гениальный Луи Армстронг. Ко дню рождения певца Факты ICTV подготовили лучшие хиты легенды американского джаза.

Луї Армстронг

В 20-е годы он стал одним из самым популярных и изобретательных трубачей, который глубоко повлиял на культуру мирового джаза.

К тому же, Луи Армстронг на то время был одним из первых афроамериканцев, кто стал успешным, прорвавшись сквозь тотальную расовую дискриминацию.

В течение 30 лет Армстронг давал по 300 концертов в год.

Виртуозный трубач и мастер импровизации сотрудничал с известными музыкантами самых разных стилей: блюз, церковное пение, джаз.

Он снялся более чем в 50-ти музыкальных фильмах. Очень известно его исполнение джазовой версии оперы Гершвина Порги и Бесс. Он сделал джаз близким и понятным любому слушателю, от тонких ценителей до поклонников популярной музыки и шлягера.

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Лучшие хиты Луи Армстронга

Louis Armstrong — What a wonderful world 

Louis Armstrong — Hello Dolly

Louis Armstrong — Let My People Go

Louis Armstrong — Dream a little Dream

Louis Armstrong — You Will Never Walk Alone

Louis Armstrong — Moon River

Louis Armstrong — We Have All The Time

Louis Armstrong — Ramona

Louis Armstrong — White Christmas

Кстати, недавно украинская группа The Hardkiss презентовала новый клип и песню Free Me.

Фото: Harrison /Topical Press Agency/Getty Images

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