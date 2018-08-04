Умер лидер известной рок-группы

Лидер белорусской рок-группы Нейро дюбель Александр Куллинкович умер прямо в день своего концерта.

О смерти артиста стало известно буквально за полчаса до запланированного выступления на фестивале Рок за бобров в Минске, передает КП-Беларусь.

Зрители, которые ждали концерт, были шокированы новостью. Они почтили память Куллинковича минутой молчания.

Он скончался на 47-м году жизни от запущенной пневмонии. Смерть наступила в больнице, куда певец попал накануне из-за недуга.

Отмечается, что за три недели до смерти Куллинкович написал в своем Facebook-аккаунте, что потерял нательный крестик, добавив:

– Страшный для меня год. Не знаю, что еще ожидать. Не заладилось все с января.

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К слову, недавно от пневмонии умер актер сериала Счастливы вместе Александр Исаков.

ФОТО: Александр Куллинкович/Facebook