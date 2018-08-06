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Бронюк, Ребрик и Коляденко: кем стали звезды в ситкоме Марк+Наталка

Звезды украинского шоу-бизнеса Виктор Бронюк, Лилия Ребрик и Дмитрий Коляденко снялись в комедийном ситкоме Марк+Наталка на телеканале ICTV.

На этот раз украинские звезды играли в ситкоме Марк+Наталка самих себя.

В частности лидер группы ТИК Виктор Бронюк убежден, что быть в кадре собой – большое удовольствие.

– Спасибо каналу ICTV за возможность снова оказаться на киноплощадке. Надеюсь, что с ролью Виктора Бронюка справился, ведь играть самого себя – это удовольствие.

Верю в сериал Марк и Наталка, потому что команда молодых и талантливых обречена на успех! – говорит Виктор Бронюк.

Народная звезда, которую знают миллионы украинцев, оказался очень талантливым актером и, по мнению режиссеров, быстро влился в процесс съемок.

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Бронюк, Ребрик и Коляденко: кем стали звезды в ситкоме Марк+Наталка / 4 фотографии

Увидеть премьерные выпуски Марк+Наталка на ICTV можно будет уже в сентябре. Следите за новостями телеканала.

 

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