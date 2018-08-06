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Когда падают деревья: трейлер и дата премьеры

Вышел трейлер фильма Когда падают деревья, в котором показывается история любви в украинском селе.

Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании ММД.

События картины разворачиваются в украинской провинции. В центре сюжета – девушка Лариса, которая влюблена в молодого бандита по кличке Шрам. Окружающие против этих отношений. Однако девушка пытается противостоять обстоятельствам и строить свою судьбу самостоятельно. Вместе со Шрамом она мечтает о том, чтобы уехать в другую страну. Но чтобы реализовать свои планы, им придется пройти через ряд испытаний.

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Главные роли в ленте исполнили Анастасия Пустовит и Максим Самчик. Лента выйдет в прокат 13 сентября.

Фильм участвовал в параллельной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля Panorama. На недавнем Одесском кинофоруме Настю Пустовит наградили актерским призом за роль в этой ленте.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма Шазам.

Фото: Скриншот

Видео: Кинокомпания ММД

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