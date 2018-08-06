На постере нового сезона сериала Карточный домик изображен Кремль, залитый кровью.

В официальном аккаунте сериала Карточный домик в Instagram появился постер нового сезона. На нем изображение Кремля залито кровью.

Также в постере есть обращение к персонажу президента РФ Виктору Петрову.

– Президенту Петрову в его немножко сложном положении. Мы врали слишком долго. Мы убийцы, – говорится в подписях к картинкам.

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Мы убийцы! Новый постер Карточного домика с Кремлем в крови / 3 фотографии

Напомним, последний сезон Карточного домика сняли без Фрэнка Андервуда, которого играл Кевин Спейси.

Сценарий шестого сезона переписали специально, чтобы удалить главного героя.

Ранее Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам по съемочной площадке.