На постере нового сезона сериала Карточный домик изображен Кремль, залитый кровью.
В официальном аккаунте сериала Карточный домик в Instagram появился постер нового сезона. На нем изображение Кремля залито кровью.
Фото: House of Cards/ Instagram
Также в постере есть обращение к персонажу президента РФ Виктору Петрову.
– Президенту Петрову в его немножко сложном положении. Мы врали слишком долго. Мы убийцы, – говорится в подписях к картинкам.
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Мы убийцы! Новый постер Карточного домика с Кремлем в крови / 3 фотографии
Напомним, последний сезон Карточного домика сняли без Фрэнка Андервуда, которого играл Кевин Спейси.
Сценарий шестого сезона переписали специально, чтобы удалить главного героя.
Ранее Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам по съемочной площадке.
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