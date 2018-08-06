Умерла голливудская актриса Шарлотта Рэй

В США на 93-м году жизни умерла актриса Шарлотта Рэй, известная по ситкомам Разные линии и Факты из жизни.

Об этом сообщает Fox News.

Рэй умерла в своем доме в Лос-Анджелесе у кругу членов семьи.

BREAKING: Charlotte Rae, ‘The Facts of Life’ and ‘Diff’rent Strokes’ star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM — Fox News (@FoxNews) 6 августа 2018 г.

Шарлотта Рэй за 40 лет актерской карьеры снялась примерно в 90 телесериалах и фильмах. Наибольшую популярность ей принесла роль Эдны Гарретт в ситкомах Разные линии и его спин-оффе Факты из жизни. За исполнение этой роли она выдвигалась на премию Эмми.

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