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Умерла голливудская актриса Шарлотта Рэй

В США на 93-м году жизни умерла актриса Шарлотта Рэй, известная по ситкомам Разные линии и Факты из жизни.

Смерть актриси

Об этом сообщает Fox News.

Рэй умерла в своем доме в Лос-Анджелесе у кругу членов семьи.

 

Шарлотта Рэй за 40 лет актерской карьеры снялась примерно в 90 телесериалах и фильмах. Наибольшую популярность ей принесла роль Эдны Гарретт в ситкомах Разные линии и его спин-оффе Факты из жизни. За исполнение этой роли она выдвигалась на премию Эмми.

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К слову, недавно от пневмонии умер актер сериала Счастливы вместе Александр Исаков.

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