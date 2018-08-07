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Два концерта отменили: Pink госпитализировали в Сиднее

В Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink.

Причиной госпитализации стала вирусная инфекция, сообщает Associated Press.

Ранее певица уже один раз попала в больницу Сиднея, после чего ее концерт был отменен. Организаторы сообщили, что в связи с сегодняшней госпитализацией второй концерт также не состоится.

Читайте: Каменских экстренно госпитализировали с отравлением

Отмененные концерты могут перенести на другие даты.

Ранее Факты ICTV писали, что 25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато находится в больнице в Лос-Анджелесе с подозрением на передозировку наркотиками.

Фото: gettyimages

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